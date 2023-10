Un promoteur persiste pour construire un quartier résidentiel à Fléron

En effet, depuis janvier 2021, la Ville “ne se prononce plus favorablement sur tout permis d’urbanisme qui prévoit la construction de plus de 10 logements situés hors du centre urbain”. Le but pour les autorités communales est de lutter contre “la grosse pression immobilière sur son territoire”.

Si l’enquête publique est terminée, la commune n’a pas encore rendu son avis mais a reçu une trentaine de réclamations contre le projet, qui demande la création d’une voirie. C’est dans ce cadre qu’une réunion de concertation a eu lieu jeudi soir, entre 5 réclamants, le promoteur, la Ville et la Région.

Plan 3D du projet de quartier. ©DR

Il s’agissait de présenter le dossier et d’exposer les arguments de chacune des parties concernées. Bien que “la position de la commune reste inchangée”, le bourgmestre souhaite néanmoins rappeler que “le conseil ne peut pas interdire les demandes de permis d’urbanisme”. “Nous sommes dans l’obligation d’instruire les projets et de les mettre à l’enquête”, explique le bourgmestre. “Même si la commune est contre ces projets, les investisseurs ont tous les droits de les présenter”, conclut-il.

Un projet en règle

Et puisque la commune n’est pas seule à décider, et qu’un recours à la Région wallonne et au Conseil d’État est toujours possible de la part du promoteur, il se pourrait bien que le projet voit bel et bien le jour si ce dernier persistait.

”Le terrain est en zone constructible et le plan respecte toutes les règles urbanistiques en vigueur, ainsi que les prescriptions du schéma de développement communal, explique Thierry Ancion, nous n’avons pas les outils pour empêcher fermement ces initiatives”. Pas de réel avancement dans ce projet donc, si ce n’est que Fléron réaffirme, une fois de plus, son statut de “ville à la campagne”, en faisait tout pour que les zones vertes ne soient pas artificialisées.