Début de chantier, route de Pepinster, à Ensival

Dans un premier temps, les feux de signalisation du carrefour des rues des Déportés et du Purgatoire ne devraient pas être déconnectés, indique l’intercommunale. "Il faudra constater sur le terrain si cela pose problème quant à la fluidité du trafic." Le chantier du Pont de Francval a été accéléré pour permettre une alternative. "Ceux qui se rendent à Wegnez pourront passer par le pont Francval", ajoute l’échevin des Travaux de Verviers, Maxime Degey (MR).

Pour rappel, des sondages avaient été réalisés en mai 2023. Le chantier devrait comporter trois grandes phases. "On doit le découper pour avoir des zones de feux rouges acceptables en termes de circulation." Il portera sur la remise à neuve de la voirie, sur le raccordement d’égouts, la distribution d’eau ainsi que le remplacement de conduites de gaz. Il est possible que l’installation de la fibre s’ajoute en fin de chantier. "On est sur trois phases assez complexes", souligne Maxime Degey (MR). Ce sont environ 300 jours ouvrables, soit plus d’un an pour une portion d’à peine 700 m. Collaboreront sur le chantier l’AIDE, le SPW (Service public de Wallonie), le Ville de Verviers, la commune de Pepinster, Resa, le SPGE et la SWDE.

Le budget total s’élève à environ 4,9 millions d’euros hors répartis comme suit: 3 millions d’euros pour la pose d’égouts (SPGE), 800 000€ pour la distribution d’eau (SWDE), 1,1 million pour la voirie (SPW), 30 000€ pour la commune de Pepinster.

Réunion le 16 novembre

La participation de Resa, qui a rejoint le projet en cours, devrait doubler la durée des travaux, annonce le maître d’ouvrage. Cependant des réunions se poursuivent afin de réduire le délai. L’AIDE indique que les précisions des autres phases sont attendues au plus tard pour le 16 novembre 2023. Date à laquelle une réunion, entre les riverains ainsi que différents acteurs du projet, sera organisée. "L’objectif est qu’on ait toutes les réponses à apporter aux riverains par rapport à a planification à ce moment-là." Les riverains pourront mieux comprendre l’ampleur. "Cela permet de régler beaucoup de frustrations en amont", remarque Maxime Degey (MR).