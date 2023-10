Élections: quatre citoyens non politiques rejoignent les élus au sein de "Huy en commun"

Un an jour pour jour avant le scrutin communal, "Huy en commun" a présenté ses premiers candidats. Une liste qui sera emmenée par l’écolo Rodrigue Demeuse, conseiller communal depuis 2012 mais aussi député wallon et sénateur. La tête de liste veut redonner aux Hutois cette fierté d’habiter Huy "tout en les remettant au cœur des décisions". Celui qui se dit candidat bourgmestre (voir ci-dessous) veut proposer une alternative "que Huy mérite tellement". "Huy en commun" a confié la deuxième place de sa liste à l’écolo Anabelle Rahhal qui, à 37 ans, se dit prête à rempiler pour un deuxième mandat de conseillère communale. Sa priorité ? "Rendre Huy plus résiliente et plus durable en tenant compte des inégalités, mettre en valeur le patrimoine et la culture." Le troisième candidat ? Grégory Vidal, actuellement conseiller communal DéfiPourHuy et élu depuis 2009. Ses qualités ? "Il a une grande capacité d’écoute et se fait le relais des citoyens."

D’autres conseillers communaux actuels sont prêts à rempiler, ils seront sur la liste "Huy en commun" mais sans que leur place ne soit déjà déterminée. Ainsi, Sandrina Gaillard, conseillère communale et provinciale écolo, dont la priorité est avant "l’humain, le bien commun, l’équité entre tous". L’écolo Samuel Cogolati, actuellement conseiller communal et député fédéral, en sera lui aussi. Le seul Hutois député fédéral depuis 2019 veut continuer son investissement à Huy même si on le sent de plus en plus dans un rôle plus fédéral que communal. Frédéric Robinet, conseiller écolo, est "l’expert au quotidien", le spécialiste et grand sportif pour qui la mobilité n’est pas un vain combat. Patrick Thomas, actuellement conseiller communal DéfiPourHuy, en sera lui aussi. Lui qui œuvre dans le social plaide pour "le retour du bien-être et du bien-vivre de nos concitoyens".

Quatre non-politiques actuellement

Et les non-politiques ? Muriel Billen, avocate spécialisée dans le droit des entreprises en difficultés, pense que "c’est désormais le moment de donner du temps pour ma ville". Le patrimoine, la défense des commerçants, elle connaît, elle qui "veut rendre à l’humain la place à laquelle il a droit en ville".

Jonathan Gubin, infographiste à Gives, a mené un combat contre le projet d’implantation d’une usine de criblage et concassage dans son village. Ce qui lui a donné l’envie de s’investir encore plus.

Ce qui a été l’élément déclencheur pour Nathalie Michiels, maman de six enfants à Ben ? Son interpellation en conseil communal sur l’état du ruisseau de Ben et le manque d’égouts dans le village. Là voilà désormais prête à apporter plus encore au sein de la liste. Enfin, Sophie Ronchetti, éducatrice de Tihange, est connue pour avoir mis en place une boîte à livres à la rue des Messes. Ce qui lui a permis de rencontrer des gens et lui a donné l’envie de plus s’investir encore.

Les autres candidats ? Il y aura d’autres conseillers communaux sortants mais aussi des Hutois non étiquettés qu’Écolo et DéfipourHuy rencontreront lors des prochains tours de quartier. Combien seront-ils, ces non-politiques ? Rien n’est encore décidé. "Il n’y a pas de pourcentage déterminé pour les non-politiques, affirme Rodrigue Demeuse. La dynamique est bien lancée, est concrète. On lance d’ailleurs un appel aux citoyens."