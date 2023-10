La ministre Christie Morreale (PS) présente à Liège ou à Esneux lors des prochaines élections communales ? Voici sa réponse

”Je vais surtout figurer sur une liste régionale ou fédérale, et ce sera mon objectif numéro un”, a déclaré Christie Morreale. “Mon objectif pour être très clair et sans langue de bois, ce n’est pas d’être bourgmestre d’une ville ou d’une commune en octobre. Je soutiendrai, là où je serai, mes amis sur les listes PS, que ce soit sur Esneux-Tilff ou sur Liège. Je soutiendrai dans l’ensemble d’ailleurs les socialistes dans l’arrondissement de Liège.”

Le bourgmestre Willy Demeyer ? “Il a fait un énorme travail”

Si elle ne brigue pas le maïorat, quel regard porte-t-elle sur le travail accompli par l’actuel bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS) ? “Je pense qu’il a fait un énorme travail”, a précisé Christie Morreale. “Il a été particulièrement courageux, comme d’ailleurs tous les échevins de la ville. Je pense qu’ils ont redressé la ville à travers des travaux effectivement pharaoniques. Avec les travaux du tram de liège, c’est 50 ha de ville qui vont être totalement réaménagés. Cela va apaiser la ville, il y a des quartiers qui naissent…”

Celle qui a quitté la commune de Seraing (en province de Liège) il y a quelques années pour rejoindre Esneux a été nommée vice-présidente du Parti Socialiste en 2003 avant d’être élue pour la première fois, en 2006, échevine à Esneux, et ce jusqu’en 2014. Sénatrice depuis 2011, elle a été élue députée régionale en mai 2014 et réélue en mai 2019. Le 13 septembre 2019, elle a prêté serment comme ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des Femmes. Une fonction qu’elle exerce toujours aujourd’hui.