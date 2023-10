Marchin: cette Villersoise fait du vin de pissenlit et des sirops avec les "vilaines" herbes

Bio, local et sans sulfite

“Les Vilaines au gré du vent”, c’est le nom plutôt bien choisi que Marie-France Laruelle a donné à son projet. De la cueillette à la mise en bouteille, elle fait toutes les étapes elle-même. Produire du vin de pissenlit, comment ça se passe ? "Une fois que j’ai tout récolté, au printemps, les pissenlits sont envoyés en macération dans une cuve inox, avec des agrumes, des raisins secs et du sucre, détaille-t-elle. Ensuite le mélange part en fermentation. Il n’y a aucun ajout de levure ou de sulfite. Tous les ingrédients utilisés sont bios ou locaux, et toutes les étapes sont artisanales évidemment."

Liquoreux, aromatique et sucré avec un léger arrière-goût d’amertume, le vin de pissenlit se déguste comme un apéritif. Un mélange qui surprend. "On peut le boire aussi avec du fromage, des crustacés ou avec des desserts, ajoute Marie-France Laruelle qui travaillait auparavant dans le secteur social. Mais on peut également s’en servir en cuisine. Je travaille avec certains restaurateurs qui l’utilisent dans leurs préparations." C’est le cas par exemple du Kaillou à Villers-le-Bouillet, de La Roseraie à Modave et du Pampa Bar au port de Statte.

Des sirops aux fleurs de lavande ou d’aubépine

"Ce qui fonctionne le mieux ce sont les sirops que je produis sur base des cueillettes que je fais tout au long de l’année. Je travaille avec le principe d’essai-erreur. Tout ne fonctionne pas toujours mais il faut pouvoir se lancer, sourit Marie-France Laruelle. Je cueille généralement deux fois l’année sur des propriétés privées à Amay et Malmédy où les champs sont à l’abri des routes et des pesticides."

Sirop de cannelles d’aubépine, de fleurs de lavande ou de sureau, tant de mélanges étonnant à base de mauvaises herbes et qui changent régulièrement au gré des saisons. Et la suite ? Comment veut-elle faire évoluer son projet ? "Je vends essentiellement sur les marchés mais j’ai trois points de vente dans la région. À l’Épicerie de la Halle à Huy, chez Hors du commun à Tihange et à la ferme des trois moutons à Ciplet. Pour la suite c’est un grand point d’interrogation car je ne suis pas rentable. C’est une production saisonnière donc ce n’est pas toujours évident. Je veux continuer un an au moins car j’ai investi dans mon projet et je commence seulement à me faire un peu connaître. Et puis ça me plaît de sensibiliser le public à ma démarche. Les retours sont toujours positifs et la plupart des personnes sont étonnées de voir ce qu’on peut faire avec des plantes dont personne ne veut."

Ne faites donc plus la chasse aux mauvaises herbes, apprivoisez-les, elles vous rendront de multiples services quasi toute l’année. Elles sont savoureuses, elles sont gratuites, elles se cuisinent de toutes les façons possibles et imaginables. Il suffit "juste" de savoir s’y prendre.