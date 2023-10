Seraing : un livre pour soutenir les familles confrontées à un deuil périnatal ou à une fausse couche

Une telle situation est sans aucun doute très difficile à vivre. Tant pour les parents que pour les autres enfants du couple. C’est dans le but d’aider ces familles dans l’annonce d’une fauche couche à la fratrie qu’Aurore Poumay, psychologue à la maternité, et Francesca Giambra, brigadière au sein du même service, ont respectivement écrit et illustré le conte intitulé “Prunelle”. Un livre qui raconte l’histoire d’une petite fille écureuil qui, ayant compris que sa maman attendait un bébé, a des sentiments mêlés et culpabilise lorsque ses parents doivent lui annoncer que “la petite graine”, qui aurait pu devenir un bébé, est partie.

Sensibilisés par le thème abordé, le conseil d’administration et la direction du CHBA ont soutenu ce projet et décidé de financer l’édition de l’ouvrage. “Il est dès à présent utilisé par nos équipes pour soutenir les familles confrontées à une telle situation et sera très prochainement mis à la disposition d’autres institutions, en premier lieu celles faisant partie du réseau hospitalier Elipse”, précise le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye.