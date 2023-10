Waremme va collaborer avec la Région wallonne dans sa lutte contre les logements inoccupés

Pour ce faire, une convention relative au respect du RGPD (Règlement général de protection des données) a été signée avec l’institution wallonne. “L’idée, c’est de croiser nos propres données avec celles qui nous seront fournies par la Région wallonne pour confirmer nos soupçons. C’est une collaboration qui va nous faciliter la vie car faire le cadastre des logements inoccupés est un travail qui nous prend beaucoup de temps.” Ce cadastre est réalisé sur base, justement, d’un seuil de consommation annuelle : si ce seuil est inférieur à 15 m3 d’eau et 100 kW d’électricité, alors un bien est considéré comme inhabité.

Mais quand bien même un bien est à coup sûr inoccupé, les pouvoirs publics, qu’ils soient locaux ou régionaux, n’ont pas énormément de possibilités pour y faire face. “Nous, tout ce qu’on peut faire de concret, c’est répertorier et taxer une fois par an ces biens inoccupés.” Une taxe qui n’est pas peu chère puisque la première taxation est fixée à 130 € par mètre courant de façade, “multiplié par le nombre d’étages”. La deuxième taxation, elle, est de 200 €, encadrée par les mêmes conditions. Idem pour la troisième et les suivantes qui sont facturées à 270 €. “Ces taxes ont pour but d’inciter les propriétaires à rénover leurs biens, à les louer ou encore à les remettre sur le marché. Mais on ne peut pas obliger qui que ce soit à vendre ou louer son bâtiment, ni à les faire revenir vivre dedans.” Les biens toutefois confirmés comme étant des résidences secondaires ne sont quant à eux pas taxés.

Et les maisons devenues insalubres ? “Une déclaration est réalisée par un agent et un arrêté atteste que le bien ne peut plus être occupé du tout, ce qui est encore pire.”

Un agent consacré

Pour répertorier les biens inoccupés, la Ville bénéficie d’un agent dévolu à cette tâche. “On n’en avait plus depuis quelque temps. Là, on vient d’en trouver un nouveau qui se chargera de mettre en œuvre les listings. Le temps qu’il puisse prendre ses fonctions, c’est la police administrative qui est chargée de cette mission.”

Une réunion d’information Corenove (qui offre des solutions et facilités pour la rénovation du bâti) se tiendra à l’hôtel de ville de Waremme le 19 octobre, à 19 h 30.