Arrêt de travail dans les 34 implantations scolaires communales de l’enseignement fondamental de Seraing

”En effet”, regrette Geneviève Lap, de la CGSP Enseignement, “nous avons bien dû constater que de multiples faits pour le moins interpellants se sont déroulés depuis le début de l’année scolaire. À la moindre remarque, à la moindre punition, le personnel se fait insulter voire menacé par les parents. Cela ne peut plus durer.”

Et Geneviève Lap de donner deux exemples. “À la mi-septembre, un enfant de 1re maternelle particulièrement turbulant a été puni et n’a pas pu jouer avec ses petits copains. Apprenant la chose, la maman de l’enfant est venue et a reproché au personnel enseignant d’avoir puni son enfant, expliquant qu’il n’en avait pas le droit. Elle a alors menacé les membres du personnel de leur faire la peau si elle les croisait en rue”.

Des tracts de sensibilisation

Un autre fait a eu lieu, il y a quelques jours, à l’école du Centre de Jemeppe. “Là, une institutrice, avec l’accord de la direction, a confisqué un téléphone portable d’un élève qui l’utilisait dans la cour. Apprenant la chose en fin de journée, la maman de l’élève, a menacé verbalement l’institutrice avant de l’empoigner par les vêtements et de la bousculer. Son GSM a été jeté par terre et la pauvre a également été menacée de mort. Nous ne pouvons plus tolérer cela”.

Ce mardi donc, à la place de donner cours la 1re heure, le personnel des 34 implantations de l’enseignement fondamental communal sérésien, sera en arrêt de travail et en profitera pour distribuer des tracts de sensibilisation aux personnes qui viennent déposer les enfants. Ces derniers seront évidemment les bienvenus et resteront dans la cour durant le mouvement de grogne.