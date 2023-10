Élections à Amay : "Je n’ai plus envie d’être bourgmestre, je ne veux pas faire le mandat de trop", dit Jean-Michel Javaux

C’était la 1re échevine Stéphanie Caprasse qui était à la manœuvre ce dimanche, elle qui prononçait les quelques mots de bienvenue. Est-ce à dire qu’elle pourrait être tête de liste ? Future bourgmestre amaytoise ? Non, rien de tel. Elle pourrait même ne pas être candidate, affirme-t-elle,… même si on y croit peu. Mais il fallait quelqu’un pour faire ce discours et elle le sentait bien. "Et si je ne suis pas candidate, ce n’est pas grave. Je serai toujours dans le mouvement."

"Il ne faut pas s’enfermer dans l’usure du pouvoir"

Tiens, et Jean-Michel Javaux ? Très discret lors de la présentation du nouveau concept à tous ceux qui avaient répondu présents à l’invitation, il le dit cependant clairement: il ne sera pas candidat bourgmestre. Dans un an, au lendemain du scrutin, il ne sera plus bourgmestre mais il pourrait aussi ne plus en être simplement.

"On veut co-construire le programme et la liste, explique le toujours bourgmestre d’Amay. On part d’une page blanche. C’est un concept auquel on avait déjà réfléchi il y a six ans." Le mouvement, qui n’a donc toujours pas de nom, lance un appel à tout qui veut participer. Ils sont déjà nombreux à l’avoir rallié mais il faudra du monde. Pour gérer la Commune mais aussi le CPAS, le centre culturel, toutes les intercommunales. De la place, il y en aura. Et Jean-Michel Javaux, dans tout ça ? "Je suis à la disposition du collectif. Je ne serai pas bourgmestre durant les six prochaines années mais je ne vais pas les lâcher après tout le chemin fait." Après trois mandats comme bourgmestre, l’ancien coprésident d’Écolo veut laisser la place à la nouvelle génération. "Je n’ai plus envie d’être bourgmestre, je serai là en soutien." S’il n’est pas tête de liste, la poussera-t-il ? Ce n’est pas certain. Jean-Michel Javaux, c’est pourtant un faiseur de voix (3077 voix en 2018, Stéphanie Caprasse en 2e place en avait fait 552). La liste peut-être se priver de cela ? N’y a-t-il pas un risque d’y laisser des plumes, de nombreuses voix ? "Oui, c’est une prise de risque ; tout comme de ne pas porter le nom d’Écolo car les gens y sont attachés, reconnaît Jean-Michel Javaux. Mais il y a un changement, une évolution dans les demandes des Amaytois." Et puis "moi, je ne veux pas faire le mandat de trop. Je suis toujours enthousiaste, je suis à disposition pour soutenir mais il est aussi important d’aller voir en dehors de la politique. Déjà, j’adore ce que je fais à Noshaq (NDLR. Fonds d’investissement liégeois dont il est le président). Il ne faut pas devenir otage de sa fonction." Relancer la machine en repartant de zéro, "c’est quelque chose de motivant, de mobilisant. Il ne faut pas s’enfermer dans l’usure du pouvoir mais s’ouvrir."

Alors, là, les écolos ouvrent les portes à qui veut les rejoindre. Ensemble ils constitueront le programme, puis la liste. Les premiers noms ? Ce sera pour février.