L’Opéra Royal de Liège crée son premier chœur de jeunes

Une opportunité unique de rejoindre un chœur amateur au sein d’une institution culturelle de renom. Mais pas de panique, “nous ne chanterons pas que du lyrique”, rassure Xavier Dellicour, attaché de presse de l’ORW. En effet, le but est de faire découvrir un “univers musical diversifié, de la comédie musicale américaine aux classiques de Disney”.

Une expérience gratuite

Chaque semaine, dès janvier, le chœur se réunira tous les lundis, de 19 h 30 à 21 h 30. Mais avant de démarrer la saison, une audition s’impose ! “Le 1er week-end d’octobre, 14 jeunes ont déjà auditionné”, explique Xavier Dellicour. “Il y aura normalement une audition par mois jusqu’à décembre”, détaille-t-il. Alors, comment s’inscrire ? Il suffit de remplir le formulaire sur le site officiel de l’ORW et de choisir la chanson qui convaincra le jury de sélection de votre passion.

L’expérience est totalement gratuite et vient s’ajouter à l’offre de l’Opéra, qui propose déjà aux jeunes entre 7 et 16 ans de perfectionner leur maîtrise du chant et de rejoindre les productions qui nécessitent des voix d’enfants. “Après 16 ans, on perd sa voix d’enfant et le Chœur Jeunes va permettre à ces jeunes de la Maîtrise de prolonger l’expérience s’ils le souhaitent”, conclut l’attaché de presse, qui se réjouit de la création de ce nouveau projet, imaginé pour ouvrir encore un peu plus les portes de l’Opéra à la jeunesse.