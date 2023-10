WSL partenaire privilégié de l’Otan

Ce lundi au Bois Saint-Jean, le programme international de l’OTAN, DIANA (Accelerator for the North Atlantic), a été officiellement lancé chez WSL (Wallonia Space Logistics) , en présence de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. DIANA poursuit l’objectif de maintenir et renforcer l’avance technologique de l’OTAN en unissant la force d’innovation des start-up à l’expertise des universités, aux compétences de Centres de tests et l’engagement des pouvoirs publics.