Assises Liège : La défense de Sami Gallout plaide l'acquittement

Omar Ettaleb (33 ans), Zakaria El Bouraqui (25 ans) et Sami Gallout (24 ans) sont accusés d'avoir commis un vol avec circonstances aggravante de meurtre. Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d'Erezée. Il était tombé dans un guet-apens mortel lors de la vente d'un véhicule.

Sami Gallout affirme depuis le départ qu'il n'a joué qu'un rôle inutile dans l'affaire. Il soutient qu'il a accepté de faire exploser des pétards à la demande d'Omar Ettaleb. Il affirme qu'il ignorait qu'Ilyas Kösker allait être tué le soir des faits. Le ministère public estime, par contre, qu'il doit être condamné pour avoir commis un vol avec circonstances aggravante de meurtre, avec une culpabilité identique aux deux autres accusés.

Pas au courant

"On ne peut pas dire qu'il a participé à ce qu'on lui reproche. Acquitter n'est pas une insulte", a annoncé Me Sandra Berbuto. Selon l'avocate, Sami Gallout n'avait pas connaissance de participer à un vol qui avait été mis en place par Omar Ettaleb. Il n'a pas posé d'acte de participation à ce vol commis avec la circonstance aggravante de meurtre.

La défense de Sami Gallout affirme qu'il était sous l'emprise d'Omar Ettaleb et qu'il n'avait pas connaissance de son projet criminel. Il n'avait pas l'intention de participer à un vol ou à un meurtre. Il a suivi Omar Ettaleb par habitude, sans savoir ce qu'il allait commettre. Son intervention n'a eu aucune influence sur les faits. "Dans les actes posés, rien ne permet de faire de lui un coauteur ou un complice. Il n'est pas démontré qu'il a voulu aider à tuer Ilyas Kösker", a soutenu Me Berbuto.

Me Jean-Paul Reynders a insisté sur le fait que Sami Gallout n'est pas l'auteur du coup de feu, attribué à l'un des deux autres accusés. L'avocat affirme que son client doit être acquitté, parce qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Il évoque un manque de certitude et d'élément de preuve pour démontrer l'implication effective de son client dans les faits qui ont conduit à la mort d'Ilyas Kösker. "Il n'y a pas d'élément rigoureux ou impitoyable qui permet d'affirmer le contraire. La vie n'a pas épargné Sami Gallout. Avec ce passé qui l'a détruit, le meurtre est contraire à toutes ses valeurs", estime Me Reynders.