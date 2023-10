Assises Liège : La défense de Zakaria El Bouraqui reconnait sa culpabilité

Omar Ettaleb (33 ans), Zakaria El Bouraqui (25 ans) et Sami Gallout (24 ans) sont accusés d'avoir commis un vol avec circonstances aggravante de meurtre. Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d'Erezée. Il était tombé dans un guet-apens mortel lors de la vente d'un véhicule.

Zakaria El Bouraqui a fait des aveux et a reconnu avoir été impliqué dans les faits qui ont causé la mort d'Ilyas Kösker. Il a apporté son concours à l'enquête et a précisé le rôle de leader tenu par Omar Ettaleb. Zakaria El Bouraqui a expliqué qu'il n'est pas l'auteur du coup de feu et aurait commis les faits sous l'influence d'Omar Ettaleb.

Me Séverine Solfrini présente Zakaria El Bouraqui comme le coauteur du meurtre d'Ilyas Kösker. Elle précise qu'il n'est ni comploteur, ni manipulateur. Zakaria El Bouraqui n'est pas l'organisateur des faits. Il n'a pas posé l'acte, mais il y a participé.

Zakaria El Bouraqui a bien commis un vol comme coauteur d'Omar Ettaleb, avec plusieurs circonstances aggravantes, dont celle du meurtre d'Ilyas Kösker. La défense estime que la thèse qu'il a présentée colle au dossier d'enquête.

Confirmées par le dossier

Me Solfrini a évoqué les manigances d'Omar Ettaleb, en soulignant notamment que c'est bien lui qui a effectué le tir depuis l'arrière du véhicule d'Ilyas Kösker, alors que celui-ci était au volant. La défense a évoqué une série d'informations qui ont été livrées par Zakaria El Bouraqui et qui ont été confirmées par le dossier ou par Sami Gallout. Me Solfrini a encore dénoncé l'attitude d'Omar Ettaleb, en soulignant son aplomb dans les mensonges et les dénégations depuis le début du procès. "Je ne peux pas concevoir qu'on accorde le moindre crédit à l'un des scénarios présentés par Omar Ettaleb. Il trouvera toujours un postulat dans n'importe quel cas de figure, même s'il devait revenir demain", a terminé Me Solfrini.

Omar Ettaleb, en fuite depuis qu'il a arraché son bracelet électronique, est désormais jugé par défaut.

Les répliques des différentes parties et la délibération sur la culpabilité auront lieu mercredi.