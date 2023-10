Pour rester dans les clous fixés par la majorité, la ville a décidé de faire contribuer plus les grandes entreprises et les grandes enseignes afin de “poursuivre le travail vers davantage de justice fiscale à Herstal”.

“Rendre notre système fiscal plus équitable tout en maintenant le niveau de taxation des citoyens inchangé est une grande priorité de la majorité. Depuis le début de la législature nous y travaillions et nous en sommes à la troisième majoration des taxes sur la force motrice, sur les enseignes et affiches lumineuses, ainsi que sur les grandes surfaces commerciales. Mais, les centimes additionnels au précompte immobilier et la taxe additionnelle à l’IPP ne changent pas”, précise ainsi Christian Laverdeur, l’échevin des Finances.

Exonération

Ainsi, par exemple, la taxe sur les surfaces commerciales passe de 4,73 € le m2 à 5,50 € le m2 (avec exonération pour les 400 premiers m2 pour ne pas pénaliser les petits commerces). Enfin, les centimes additionnels au précompte immobilier restant au taux de 2600 et la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques est maintenue à 8,5 %.

“Ces modifications témoignent de l’engagement de la majorité communale à rendre le système fiscal de Herstal plus équitable tout en garantissant que les citoyens ne supportent pas de charges fiscales supplémentaires. Les taxes majorées s’appliqueront principalement aux grandes entreprises et aux grandes surfaces commerciales, assurant ainsi que les épaules les plus larges contribuent davantage au bien-être de la communauté”, conclut bourgmestre f.f., Jean-Louis Lefèbvre.