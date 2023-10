Ce lundi, La DH apprend que ledit beau-père, introuvable depuis les faits, a été interpellé. Interrogé par le juge d’instruction en charge de ce dramatique dossier, il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à l’établissement pénitentiaire de Lantin.

Pour rappel, le 26 septembre dernier, vers 21 h 15, les services de secours ont été appelés à intervenir dans une petite maison sociale occupée par un couple et l’enfant de la jeune femme. La raison ? L’état de santé préoccupant de la fillette, âgée de deux ans, qui devait recevoir des soins le plus rapidement possible. Et ce, après manifestement avoir été victime de coups.

Outre l’ambulance de la zone de secours locale, l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a été requis sur place, avec à son bord un médecin et un infirmier urgentistes. La situation étant critique, l’enfant a été prise en charge et héliportée dans un hôpital liégeois, où elle est décédée le lendemain, dans le courant de la soirée, des suites de ses blessures.

La machine judiciaire s’est alors mise en branle. Avec l’ouverture d’une enquête. Le magistrat de garde au parquet de Liège a été avisé du drame et a mis le dossier à l’instruction pour déterminer les circonstances exactes du décès de la malheureuse gamine. Une enquête de voisinage a été diligentée par les policiers de la zone Hesbaye-Ouest, dans la rue où habite la famille de la petite victime. Dans ledit voisinage, c’était d’ailleurs l’incompréhension la plus totale. Personne ne s’attendait à pareil drame et ce, même si personne ne connaissait vraiment les habitants de la maison. Il faut écrire que la maman et sa fille s’y étaient installées depuis à peine deux mois, le nouveau compagnon de la maman étant présent depuis environ trois semaines avant le drame.

Le corps sans vie de la jeune victime a été transporté au CHU de Liège pour y être autopsié. Les résultats étaient sans équivoque sur les coups reçus par l’enfant. Le nouveau compagnon de la maman, introuvable depuis les faits a donc été interpellé. Il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Lantin.