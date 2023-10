Le centre de compétences Aptaskil investit à Liège dans les biotechs et biopharma

Après l'extension récente du centre de formation à Seneffe, Aptaskil, centre de compétence aux métiers de la chimie, de la biopharmacie et des biotechnologies, investit à Liège dans la construction d'une nouvelle infrastructure au LégiaPark, parc d'activités économiques dédié aux sciences du vivant et aux biotechnologies. Le lancement des travaux a été inauguré ce mardi.

Une formation pour plus de 1 000 personnes

Cette antenne se concentrera sur des formations pour les emplois de production dans le secteur de la biopharmacie et de la biotechnologie, tout en ciblant particulièrement les métiers en pénurie comme opérateur et technicien de production et responsable d'assurance qualité. En région liégeoise, on recense plus de 140 entreprises actives dans des domaines tels que l'oncologie, la cardiologie, l'immunologie, la thérapie cellulaire et génique ou la radiopharmacie.

Ces formations s'adresseront aussi bien à des travailleurs en poste qu'à des demandeurs d'emploi ou étudiants. D'une superficie de 780 m2, avec salles blanches simulées et équipements de type industriel, ce nouveau centre vise à former 1.000 à 1.500 apprenants par an. Les premières formations pourraient démarrer en mai 2024.

"Notre offre est complémentaire aux formations existantes du Forem Biotech et de Technifutur. D'une part, nous répondons aux besoins des entreprises en quête de talents bien formés et, d'autre part, nous améliorons les opportunités d'emploi pour les étudiants et les demandeurs d'emploi", a indiqué Isabelle Legentil, directrice générale d'Aptaskil.

L'investissement s'élève à près de 2,5 millions d'euros et bénéficie d'un soutien de l'Union européenne et de la Wallonie.