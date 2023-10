Le hall d’entrée du Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye, à Seraing, flambant neuf

Un vaste chantier qui a laissé place à un espace plus moderne, permettant en effet une meilleure adaptation aux besoins évolutifs du secteur de la santé, notamment par une gestion distincte des flux d’entrées et de sorties avec l’utilisation d’une signalisation claire permettant aux patients et aux visiteurs de s’orienter plus aisément. “Ainsi, les personnes entrant dans notre Institution se dirigeront, en fonction de la raison de leur visite, vers le guichet d’accueil, mieux adapté aux personnes à mobilité réduite, vers les bureaux d’admission individuels, fermés et isolés, garantissant une confidentialité des échanges entre le patient et le personnel mais aussi une sécurité sanitaire, ou vers la cafétéria et les commerces”, précise David Winand, du service communication du CHBA.

Le service des admissions dispose désormais d’une salle d’attente spécifique, distincte de l’espace réservé aux visiteurs et accompagnants, ces derniers pouvant de leur côté attendre le retour de leurs proches dans des conditions plus confortables, tout en ayant accès à une zone de collations et de rafraîchissements.

Une salle de réunion a été aménagée à proximité directe du hall d’entrée, afin de permettre des rencontres professionnelles entre membres du personnel et personnes extérieures sans obliger celles-ci à circuler dans l’hôpital pour se rendre dans un service spécifique ou dans l’une des salles existantes, situées au 5ème étage.

Cette modernisation a été possible grâce au financement de l’Union européenne via le FEDER (Fonds européen de développement régional) et de la Wallonie dans le cadre du programme “REACT-EU”.