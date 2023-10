Le rachat de la Caserne de Saive a pris du retard

C’est donc près de 3 ans plus tard que l’administration communale a racheté le terrain pour vendre des parcelles de celui-ci aux intéressés. En 2019, la Province de Liège a acheté le Bloc D pour un montant d’un million d’euros. En mai de la même année, le conseil avalisait la vente de deux parcelles pour une somme totale de plus de 2 millions d’euros. Jusqu’en 2023, plusieurs parcelles ont ainsi été vendues pour des projets divers, comme un parc de jeux intérieur pour enfants ou des appartements.

Avec ces différentes ventes, la commune de Blegny souhaitait rembourser l’achat de la caserne tout en respectant son plan de rénovation urbaine. Et c’est presque chose faite. En effet, la somme restante à rembourser s’élève plus ou moins à un million d’euros. Un montant qui devait normalement être réglé pour le 31 janvier 2019.

Finalement, la somme sera réglée, selon la Défense, propriétaire des lieux, avant le 31 décembre 2023. “La commune a désormais pris les engagements nécessaires pour payer le solde restant”, a indiqué la Défense, qui ne voit pas de problème à ce retard et qui considère la commune comme une “partenaire dans ce dossier”.

Qu’en pense l’opposition ?

Une issue qui devrait rassurer l’opposition, qui craignait “que la prochaine majorité, élue lors des élections communales de 2024, soit contrainte de devoir éponger les dettes laissées par l’actuelle majorité”. Jérôme Cochart, conseiller communal MR a d’ailleurs demandé au collège de préciser de quelle manière celui-ci comptait “rembourser sa dette”. Une énième vente d’une parcelle devrait rapporter quelque 2 millions d’euros à la commune, qui pourrait alors s’en servir pour conclure le paiement à la Défense.

Une convention a également été signée avec RESA sur un terrain de 4 hectares pour y installer un parc de panneaux photovoltaïques qui pourrait rapporter jusqu’à 40 000 euros par an à la commune de Blegny. Une bonne nouvelle pour les finances et pour plus de 2000 ménages, qui pourront bénéficier de cette électricité.