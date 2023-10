Un cercle de généalogie débarque à Haccourt

Et pour ce renouveau, Géné’Haccourt s’est installé au Cercle Saint-Hubert, sur la place communale du village. Le déménagement s’est déroulé en douceur et René, Jean et Éric, sont prêts à vous accueillir.

Eric Schnitzler, René Facciolo et Jean Dupuis font partie du Cercle de généalogie et d'histoire locale de la Province de Liège. ©MICHEL TONNEAU

”Le but est de donner accès à des documents du passé pour que ceux qui le souhaitent puissent y exercer leurs recherches et éviter les pièges de la généalogie”, explique Jean. “Il est important de recouper ses sources, de ne pas croire tout ce qu’on lit sur internet et de vérifier que tous les documents sont bien authentiques”, détaille-t-il.

Avec son accès wifi gratuit et ses 1 200 archives, le cercle souhaite implanter à nouveau cet amour pour l’histoire du territoire dans une région où les cercles similaires “ont presque tous disparu”. “Je suis certain que cette nouvelle activité dans Haccourt sera bénéfique à toutes celles et ceux qui ont imaginé, un jour, retrouver leurs racines”, se réjouissent Jean et René, en invitant également “les personnes déjà aguerries”. Après tout, “les mordus sont aussi les bienvenus”.