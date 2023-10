Appel Liège : Six ans de prison pour l'auteur d'un incendie volontaire de la maison de ses voisins

Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 12 août 2021. Le feu avait été bouté à l'aide de cocktails Molotov à une maison de la région de Liège. Les dégâts au logement ciblé et à plusieurs habitations voisines étaient très importants.

Arrestation immédiate

L'enquête avait démontré que les occupants de l'immeuble avaient reçu préalablement des menaces annonçant que leur maison allait être incendiée ou allait exploser s'ils ne déboursaient pas une somme de 70.000 euros. Ces menaces provenaient d'un numéro de téléphone néerlandais.

Lors d'un appel menaçant, le prévenu avait été observé par la police néerlandaise alors qu'il se trouvait sur un parking et donnait un appel téléphonique. Le téléphone et la carte utilisés avaient été retrouvés dans son véhicule. Le prévenu avait commis ces faits parce qu'il reprochait à ses voisins des déclarations ayant mené à une condamnation à rembourser une somme de 20.000 euros à l'Onem.

Son avocate, Me Gallant, a plaidé l'acquittement. La cour d'appel ne l'a pas suivie et a condamné le prévenu à une peine de six ans de prison. L'arrestation immédiate du condamné a été ordonnée en raison de ses traits de personnalité et de ses nombreux antécédents judiciaires en matière de violences.