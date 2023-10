Assises Liège : Le jury a entamé sa délibération au procès des accusés du meurtre d’Ilyas Kösker

Omar Ettaleb (33 ans), Zakaria El Bouraqui (25 ans) et Sami Gallout (24 ans) sont accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre. Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d’Erezée. Il était tombé dans un guet-apens mortel lors de la vente d’un véhicule.

Lors des répliques des différentes parties, les avocats des parties civiles ont insisté sur la culpabilité des trois accusés. Me Pauline André et Me Bernard André présentent Omar Ettaleb comme l’élément central du dossier. Ils estiment que Zakaria El Bouraqui doit être condamné comme coauteur, parce qu’il a joué un rôle déterminant. Ces avocats estiment aussi que Sami Gallout doit être condamné. “Les zones d’ombre ne sont pas des doutes. Gallout avait reçu des explications préalables sur ce qu’il allait faire et il y a participé. Il est coauteur des faits”, ont soutenu les parties civiles.

Fin d’après-midi

Le substitut du procureur du Roi Xavier Montiel-Corte a rappelé son réquisitoire de culpabilité contre les trois accusés. Il a insisté sur l’implication de Sami Gallout, qu’il estime lui aussi coauteur des faits de vol avec circonstance aggravante de meurtre. “Sami Gallout a été manipulé et utilisé par Ettaleb. Il a participé pleinement à une séance préalable d’essai de tir, en pleine conscience. Il a aussi pleinement participé au vol de la voiture de la victime. Il était dans la même dynamique que les autres accusés”, a souligné le ministère public.

La défense de Zakaria El Bouraqui a soutenu que c’est Omar Ettaleb qui est présumé auteur du tir mortel. Me Pascal Rodeyns le décrit comme un homme avide d’argent, qui voulait voler et tuer Ilyas Kösker. Zakaria El Bouraqui l’a pris comme mauvais modèle et a accepté de fonctionner dans son projet. “Il est coauteur, parce qu’il a marché dans ce plan du début à la fin”, a reconnu l’avocat.

La défense de Sami Gallout conteste qu’il a posé des actes nécessaires à faire de lui un complice. Me Berbuto a insisté sur son caractère timide et sa position périphérique au groupe. Me Jean-Paul Reynders a soutenu qu’il n’était pas informé qu’il allait participer à un vol et qu’un meurtre allait être commis. L’avocat affirme qu’il n’a posé aucun acte de participation dans ces faits et qu’il doit être acquitté.

Le jury a entamé sa délibération. L’arrêt portant sur le verdict de culpabilité est attendu en fin d’après-midi.