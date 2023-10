La Grand Poste ramène la coupe à la maison

Le 12 octobre dernier, la Grand Poste remportait le prix du Meilleur lieu mixte en centre-ville lors des Excellence Awards, qui récompensent les projets immobiliers commerciaux les plus exemplaires. L’édifice liégeois, entièrement rénové depuis 2021, était en lice contre deux lieux de prestige : The Antwerp Tower et De Gulden Roose, tous deux situés dans la capitale du diamant.