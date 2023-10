La Ville gèrera le téléphérique mais cherche des privés pour brasserie et vélos (photos et vidéo)

La Ville de Huy pensait trouver un exploitant privé pour le tout. Le téléphérique, la brasserie, la location de vtt, la partie récréative sur le fort. "L’idée à la base était de trouver un exploitant", note le bourgmestre en titre Christophe Collignon. Un premier appel à candidats a suscité une marque d’intérêt. Mais la prolongation du délai pour rentrer sa candidature n’a eu aucun impact positif. Celui qui avait montré un intérêt a même fait marche arrière. Alors ? Là, le téléphérique est en passe d’être opérationnel, la Ville ne pouvait plus tergiverser. Elle a donc pris la décision qui s’imposait: elle gérera elle-même l’exploitation du téléphérique, comme elle l’a fait pendant des dizaines d’années avant l’accident de 2012. "On l’ouvrira dans un premier temps d’avril à octobre, poursuit Christophe Collignon. Et s’il tourne bien, il n’est pas dit qu’on n’ouvrira pas plus tard dans l’année." La Ville de Huy, via la Régie (car un contrat-ville n’est pas suffisamment souple pour le travail de week-end notamment), va donc engager 4,5 équivalents temps plein. Un électro-mécanicien pour le poste de commande, un second pour l’ouverture et la fermeture de lignes ainsi que pour des tâches de maintenance et un agent d’accueil, le tout en 1,5 "quivalent temps plein pour chaque poste. Et pour le reste alors ? "On va faire un cahier des charges à intérêt privé pour la brasserie, à exploiter toute l’année. Et on a déjà des marques d’intérêt. Un cahier des charges pour l’espace location vélo aussi, pour l’animation du fort et là aussi on a des marques d’intérêt." Pour le fort, la Ville espère y faire développer un espace ludique ou d’aventures ainsi qu’un point boisson.

Clairement, le collège communal ne s’en cache pas, il aurait préféré trouver un exploitant se chargeant de tout. Mais faute de candidat, elle n’a d’autre choix que de prendre en charge l’exploitation du téléphérique.

Tiens, un téléphérique, ça se "conduit" facilement ? Réponse du bureau technique suisse: "Ce n’est pas une navette spaciale, c’est un système prévu pour fonctionner de façon automatique." Oui, il faut une formation mais "c’est à cela que vont servir les premières semaines de 2024." Avec, dès lors, un coût supplémentaire aux 15 millions (on est passé de 12 à 15 millions avec des subsides de 45 à 48%) déjà facturés pour le chantier pour inclure ces formations ? Non, "le cahier des charges initial prévoyait une exploitation par la Ville", note Christophe Collignon, plutôt content d’annoncer la fin du chantier. Alors oui, confier l’exploitation à un privé aurait été "plus simple" mais "on n’est pas une terre de téléphériques". Christophe Collignon en est cependant convaincu: le téléphériqeue apportera une plus à la ville, un plus à son tourisme et il créera également de l’emploi.