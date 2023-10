Cette organisation criminelle était active dans le trafic de migrants. Elle recrutait en Belgique des individus qui devaient occuper un rôle de chauffeur pour embarquer des migrants à travers "la route des Balkans". 5.000 personnes auraient été victimes de l'organisation.

Le parquet pointe la responsabilité d'un Liégeois qui a créé l'organisation criminelle, l'a développée et l'a dirigée. Il était au sommet d'une pyramide qui contenait quatre niveaux, avec ses lieutenants et ses sous-lieutenants.

Des millions !

Cette structure était soutenue par l'entourage familial du principal prévenu, dont son père et sa compagne. Les chauffeurs étaient sous-payés ou même non payés en cas d'échec du voyage. Ils vivaient un climat de pression.

Contre le principal prévenu, le parquet a requis une peine de 14 ans de prison, une amende de 596.000 euros et une confiscation de 2.326.000 euros. Son père encourt une peine de 5 ans de prison et une amende de 67.000 euros. Son épouse risque une peine de 4 ans avec sursis probatoire et une amende de 174.000 euros. Deux amis de la famille encourent des peines de 4 ans et des amendes de 28.000 euros.

Le parquet a sollicité des peines de 7 ans de prison et des amendes de 149.000 euros contre les lieutenants de l'organisation. Les sous-lieutenants risquent des peines de 3 ans et demi de prison et des amendes de 75.000 euros. Des peines de 30 mois et 18 mois de prison ont été respectivement requises contre les rabatteurs et les chauffeurs, assorties d'amendes de 1.000 euros par victime transportée.