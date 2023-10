Un solide projet pour le hockey liégeois

S’il possède ses propres terrains à Rocourt (derrière le complexe cinématographique), il partage cependant divers espaces tels que le club house et les vestiaires avec le tennis, membre lui aussi des Rouge et Bleu. “La situation devient compliquée à gérer. Nous avons près de 800 membres et nous espérons arriver à 1000 prochainement. Le tennis et nous, nous ne sommes plus dans la même dimension et notre voisin doit également rénover sa structure actuelle. Il nous faut dès lors des infrastructures dignes de ce nom, qui sont performantes, et qui permettront d’accueillir nos 42 équipes”, explique Jean-François Bourlet, le président.

"Nous ne sommes plus dans la même dimension que le club de tennis."

C’est ainsi que le nouveau projet nommé Horizon 2026 a été présenté aux membres ce dimanche. Le nouveau complexe comptera huit vestiaires, dont deux pour les arbitres, et un club house. “L’idée a surgi il y a quelques mois. Nous devons remplacer le tapis du terrain numéro 2 qui est très usé. Nous espérons que tout sera prêt au même moment.”

Des subsides attendus

Le coût est estimé à plus de 2 millions d’euros. Mais une aide importante de la région wallonne est attendue. “Le dossier va être introduit et examiné au niveau architectural. Infrasports devrait alors nous accorder une aide de près de 50 %. Ensuite, nous pourrions avoir quelques subsides supplémentaires, notamment avec la mobilité douce ou grâce à notre partenariat avec l’Université de Liège”, poursuit l’homme à la tête du club.

Et le montant restant ? “L’enveloppe à trouver sera tout de même d’un million d’euros. Ce n’est pas un secret : les membres nous aideront grâce à leur cotisation. Il faut dire que nous passons à côté de recettes importantes puisque nous ne percevons aucune rentrée liée à la buvette, alors que les hockeyeurs sont d’excellents clients au bar. Et pourtant, nous sommes bien présents au niveau sportif et nous avons des projets pour améliorer la qualité de l’accueil à Rocourt.”

Des projets sportifs

Si le club peut espérer remonter au sommet (“nous n’attendrons pas 2026 pour cela”, assure le président) et enfin s’y asseoir, il a d’autres projets sportifs concrets. “Nous voulons accueillir nos membres mais également l’organisation de tournois internationaux. Nous l’avions fait lors d’un tournoi de U16 entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Liège est un véritable point de convergence. ”