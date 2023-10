Assises Liège : La perpétuité requise contre Ettaleb, 25 ans contre El Bouraqui

Omar Ettaleb (33 ans) et Zakaria El Bouraqui (25 ans) ont été reconnus coupables mercredi soir d'avoir commis un vol avec circonstances aggravante de meurtre. Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d'Erezée. Il était tombé dans un guet-apens mortel lors de la vente d'un véhicule. Sami Gallout (24 ans), initialement suspecté d'avoir été leur complice, a été acquitté de ces faits.

"Le crime est sordide. Ettaleb et El Bouraqui sont deux voleurs qui ont tué ensemble pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Ils ont exécuté froidement pour voler deux voitures. Quel sang-froid et quel manque d'empathie quand on sait qu'ils ont mutilé le corps, l'ont brûlé et ont arraché la tête pour le rendre non-identifiable", a souligné le substitut.

Le ministère public ne reconnait aucune circonstance atténuante à Omar Ettaleb, comparé à un vampire qui se jette sur sa proie dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Ettaleb est aussi décrit comme un lâche et un manipulateur hors-pair. Il présente une psychopathie modérée.

Plus aucun avocat n'est présent au procès pour défendre Omar Ettaleb

Le substitut est plus nuancé envers Zakaria El Bouraqui, sans évacuer le fait qu'il a participé activement aux faits et qu'il a accepté tout ce qui devait arriver. "Ettaleb était un modèle pour lui et cela l'a valorisé. L'appât du gain et la reconnaissance ont été plus forts", a souligné le substitut.

M. Montiel-Corte reconnait des circonstances atténuantes à Zakaria El Bouraqui, comme son absence d'antécédents judiciaires, ses aveux rapides et son jeune âge. Il réclame une peine sévère mais porteuse d'espoir, qui lui fera comprendre que la vie humaine n'a pas de prix et lui fera mesurer la futilité de son acte.

Les avocats de Zakaria El Bouraqui, Me Rodeyns et Me Solfrini, considèrent excessives les réquisitions du ministère public. Ils sollicitent une peine nettement moins lourde accompagnée d'un suivi lui permettant une réinsertion.

L'arrêt sur les peines est attendu en cours d'après-midi jeudi.