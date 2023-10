Assises Liège : Omar Ettaleb est condamné à perpétuité, Zakaria El Bouraqui écope de 15 ans de prison

Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps, calciné, décapité et à l’état de squelette, avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d’Érezée. L’enquête avait démontré qu’il avait quitté son domicile pour aller vendre un véhicule. Il était tombé dans un guet-apens mortel.

Omar Ettaleb et Zakaria El Bouraqui ont été déclarés coupables de vol avec circonstance aggravante de meurtre. Sami Gallout, initialement suspecté de complicité, a été acquitté, le jury ayant estimé qu’il n’a pas endossé de participation punissable.

Dans la motivation de leur décision portant sur la culpabilité, les jurés avaient retenu que c’est Omar Ettaleb qui avait joué un rôle central et qui était l’auteur du tir mortel. Zakaria El Bouraqui était, lui, coauteur des faits.

Les faits avaient été planifiés entre eux et les éléments préparatoires avaient été réalisés de concert. Omar Ettaleb était considéré comme l’auteur de la mise en place du guet-apens et avait joué un rôle prépondérant. Il avait donné le feu vert à la commission des faits et avait revendu les véhicules volés. Il était à l’initiative de toutes les démarches. Il avait aussi tenté de reporter la responsabilité des faits sur d’autres personnes. Zakaria El Bouraqui était coauteur, car son assistance avait été déterminante.

Le jury a aussi retenu l’intention homicide évidente des auteurs, avec un tir aux conséquences mortelles. Les jurés ont encore souligné le sang-froid des accusés, qui avaient pris le soin de nettoyer la scène de crime et développé des moyens pour faire disparaître le cadavre. Le jury estimait qu’Omar Ettaleb était celui qui retirait un réel avantage avec la disparition de la victime.

Omar Ettaleb a été condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité. Le jury tient compte de la gravité extrême des faits commis avec sang-froid, révélant une cruauté et un mépris inadmissible pour la vie humaine, de son rôle d’instigateur, de son absence de remords, de sa personnalité et de son risque de récidive. L’homme a pris la fuite lundi matin en se défaisant de son bracelet électronique.

Zakaria El Bouraqui a été condamné à 15 ans de prison. Le jury tient compte de circonstances atténuantes liées à son absence d’antécédents judiciaires et du rôle indispensable mais non principal qu’il a joué.