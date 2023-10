Herstal : la N671 est à double sens !

”Il était nécessaire de fluidifier le trafic et de désengorger le centre”, insiste Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f., qui se réjouit de voir que “l’aménagement du boulevard est apprécié des citoyens, des travailleurs et des usagers extérieurs”.

Le boulevard Albert 1er avant et après les aménagements. ©DR

En effet, cette ouverture de voirie permet notamment aux véhicules de transit, qui traversent la zone sans s’y arrêter, d’éviter le centre et de pouvoir se connecter plus facilement à l’autoroute. Avant ces travaux, il fallait emprunter le centre pour pouvoir prendre l’autoroute

Une nouveauté qui plaît

Ouverte depuis le 3 octobre, cette voirie plaît aux automobilistes, et ravit même l’opposition, qui a souligné les bienfaits de ce nouveau tronçon pour Herstal lors du conseil communal de lundi. L’apaisement du centre remplit également un rôle important dans la qualité de l’offre de transports en commun de la ville.

”Auparavant, les bus étaient bien en deçà de la vitesse commerciale prescrite, ce qui ralentissait les usagers du TEC”, explique le bourgmestre f.f. “Avec ces changements, les bus roulent plus vite et proposent une offre améliorée, ce qui favorise le développement de la mobilité douce à Herstal”, conclut-il.

Les transports en commun sont avantagés, mais les voitures aussi. En effet, “en évitant deux feux rouges, je gagne 15 minutes chaque matin pour me rendre au travail”, souligne une riveraine. Un gain de temps non négligeable, qui profite d’ailleurs aux commerçants des rues alentour, longtemps impactées par un trafic dense.

Ce nouveau boulevard et l’arrivée prochaine de l’extension du tram “permettent à Herstal de se préparer aux défis de l’avenir et de s’adapter à une nouvelle mobilité plus performante”. Frédéric Daerden se félicite d’avoir “insisté auprès de la Région” et ne cache pas sa joie : “À Herstal, ça bouge… et ça bouge encore mieux aujourd’hui grâce à cet investissement précieux”, d’environ 5,537 millions HTVA.

Une découverte durant les travaux. ©MICHEL TONNEAU

Lors des travaux, les équipes ont découvert ce qui s’apparente à une ancienne bouche d’aération d’un puits de mine. Christian Laverdeur, échevin des Travaux, souhaiterait “valoriser le site pour mettre en avant, une fois de plus, l’histoire industrielle herstalienne”. Aucun projet n’est encore en cours, mais le site sera, dans tous les cas, préservé et protégé.