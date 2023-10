Le personnel des crèches communales liégeoises en grève ce vendredi

Ce vendredi dès 10 heures, à l’initiative de la CSC Services publics, les travailleuses et travailleurs des crèches de la Ville de Liège se réuniront derrière l’hôtel de ville pour manifester leur colère et leur désarroi face au manque de moyens et de vision politique de la fédération Wallonie-Bruxelles pour le secteur de la petite enfance.