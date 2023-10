Sans surprise, Caroline Saal (36 ans), la cheffe de groupe depuis 2018 sera à nouveau la candidate-bourgmestre. Désignée à l’unanimité “pour sa force rassembleuse”.

Vert Ardent a ainsi désigné une équipe jeune mais expérimentée de 7 candidats stratégiques. “Cette équipe incarne le renouveau dont Liège a besoin” estime-t-on chez Vert Ardent. “Elle allie l’expérience des conseillers communaux sortants, à celle de l’engagement fort de nouveaux candidats. Enfin, les trois composantes de Vert Ardent et des citoyens s’y retrouvent”.

Les autres candidats désignés sont donc :

Elena Chane-Alune Conseillère communale, 48 ans, Saint Léonard, Data analyst et responsable Alumni à l’ULiège, Française d’origine (La Réunion-Paris), Chanteuse du groupe Liégeois Superlux

Matthieu Content Conseiller CPAS pour Vert Ardent, 36 ans, Grivegnée, Enseignant détaché au Cabinet du Ministre Henry.

Pierre Eyben 48 ans, Jupille, Chercheur ingénieur, Co porte-parole du Mouvement Demain, Militant au Secours Populaire Wallonie Bruxelles

Laura Goffart Conseillère communale, 32 ans. Conseillère politique Logement au Parlement wallon

Vincent Hitabatuma 42 ans, Conseiller Lutte contre le racisme au cabinet de Marie-Colline Leroy

Logan Verhoeven 28 ans, Coordinateur du Comité des Elèves Francophones

Les autres candidats “stratégiques” seront désignés en janvier, et l’ensemble de la liste à l’été 2024. C’est en janvier que l’ordre des candidats stratégiques de la liste sera déterminé.

Au niveau des priorités du mouvement, les choses sont également établies. “Protéger les habitants de Liège et accélérer la transition écologique. Nous avons une vision pour Liège et nous sommes prêts à nous mettre au service de la population liégeoise si elle nous en donne les moyens en octobre prochain. Liège a besoin d’un projet d’écologie et de solidarité. Au cours de cette législature, nous constatons une majorité qui fait l’autruche face au surendettement, n’est plus en capacité de remplacer son personnel, mettant à mal le fonctionnement des services communaux et ce, sans transparence. Or les Liégeois ont le droit de savoir ce qui se passe. Nous constatons que les injustices fiscales et économiques vis-à-vis des petits commerçants et indépendants se maintiennent, alors que le MR disait nous rejoindre sur l’importance d’agir. La Taxe urbaine non-ménage qui touche de la même manière grandes enseignes et commerce local n’a toujours pas été modifiée, et la grande (et coûteuse) action “Commerçons bien” a rempli les poches de la grande distribution et non pas celles des commerces locaux. Enfin, alors que retrouver des quartiers sereins est une demande forte de la population, la majorité est paralysée par les désaccords entre PS et MR en politique d’usages de drogues. Pour Vert Ardent, à côté d’une police de proximité la plus efficace en termes de prévention, médiation et répression, Liège doit innover par un dispositif d’accrochage médical et social en rue”.