Dans des circonstances encore indéterminées, un piéton, un homme relativement âgé, a été fauché par un camion. Le malheureux a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident. Le conducteur du camion ne s'est pas arrêté. Il a été interpellé au volant de son poids lourd alors qu'il circulait à Herve. L'homme aurait été privé de liberté.

La police locale de la zone Beyne-Fléron-Soumagne est intervenue sur place, tout comme les pompiers de la zone VHP.

L’avenue de la Résistance (N3) est fermée à la circulation, le temps d’effectuer les devoirs d’enquête.

Des déviations sont mises en place :

- il n'est pas possible de se rendre vers le carrefour Patria en venant de la rue de l'Egalité qui sera fermée dès le carrefour avec la rue Ladrie

- il n'est pas possible de se rendre vers le carrefour Patria depuis le rond-point de la Chapelle et la circulation est déviée via la rue de Heuseux

- il n'est pas possible de se rendre vers le carrefour Patria depuis la rue César de Paepe et la circulation est déviée via la rue d'Oultremont

- le rond-point dit du "Delhaize" est également fermé et la circulation déviée via la rue des Deux Tilleuls

Il n'est pas possible de dire à l'heure actuelle jusque quand les déviations seront placées.