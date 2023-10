Deuxième édition du Prix du Patrimoine et du Matrimoine de la Ville de Liège

”Fort du succès de la première édition”, la Ville de Liège lance la deuxième édition de son Prix du Patrimoine et du Matrimoine. Créé à l’initiative de l’échevinat du Patrimoine, cet événement a pour but de mettre à l’honneur des projets “exemplaires par leur action visant à la conservation où à la restauration du patrimoine bâti, classé ou non”.