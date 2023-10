Le conseil d’Herstal s’oppose à la création d’une voirie à Vottem

Une bonne nouvelle pour de nombreux Herstaliens qui souhaitent préserver les espaces verts du territoire. Si la protection de la nature a joué un rôle dans ce refus de permis d’urbanisme, elle n’est pas le seul argument avancé par le collège. Bojana Visic, échevine en charge de l’Urbanisme, souligne notamment la volonté de la Ville de “densifier les zones de centralité plutôt que les zones vouées à la nature”. En d’autres termes, il s’agit d’urbaniser le centre-ville et le centre des villages pour laisser vivre la périphérie et “d’éviter l’étalement urbain”.

Un terrain “à valoriser”

Cela fait plusieurs années que le terrain concerné par la demande d’urbanisation, situé entre les rues du Vicinal et des Trois Fermes, fait parler de lui. En effet, ces terres, propriétés d’une famille d’agriculteurs, étaient autrefois considérées comme “bande verte”. Interdiction donc de bétonner à cet endroit. Sauf que cette décision n’avait pas plu aux propriétaires fonciers, souhaitant valoriser leurs terres, qui ont décidé d’interpeller le Conseil d’État. Ce dernier a alors annulé partiellement le schéma de structure herstalien et a transformé une partie de cette bande verte en zone habitable.

Plan du projet d'urbanisme déposé en avril 2023. ©DR

S’il est maintenant possible d’y construire du logement, le conseil communal, lui, a toujours son mot à dire. “La bande verte a beau avoir été réduite, nous ne souhaitons pas autoriser la construction d’un lotissement qui n’encourage en rien la mobilité douce”, insiste Bojana Visic, qui souligne, notamment, que l’offre du TEC n’y est pas suffisamment développée.

Enfin, de nombreux aspects du projet “n’étaient pas cohérents”, explique l’échevine. “L’accès aisé aux services de secours n’était pas garanti sur la voirie et la création de voies privées implique une augmentation du coût à la collectivité et demande des règles d’entretien strictes qui n’étaient pas définies par le demandeur”, conclut-elle.

”Nous essayons de rester cohérents”

Lors de la séance du conseil communal, le PTB a félicité la volonté de la majorité de voter contre cette urbanisation de la rue Visé-Voie. Cependant, Julien Liradelfo, conseiller, s’interroge sur la raison pour laquelle ce projet de lotissement à Vottem n’a pas été approuvé alors que celui des 69 logements sur les Monts, lui, a été validé.

Bojana Visic insiste : “Les projets, malgré quelques similitudes, étaient très différents”, notamment d’un point de vue géographique. En effet, à titre de comparaison, les Monts se situent à environ 1 kilomètre de la place Jean Jaurès, et sont desservis toutes les 10 minutes par au moins 3 lignes de bus. La rue Visé-Voie, elle, est desservie toutes les 20 minutes, par une ligne unique et se trouve à environ 3,8 kilomètres de la même place.

”Nous essayons de rester cohérents et d’urbaniser les centres, ce que nous parvenons à faire pour l’instant”, explique l’échevine, qui indique néanmoins que, selon une étude menée en 2020 par le bureau Pluris, “Herstal pourrait gagner 2 848 habitants, d’ici 2035”. Une croissance démographique “qui demanderait la création de 800 logements”. “Nous voulons protéger les espaces verts et tendre vers le zéro béton, mais on ne peut pas penser exclusivement à l’écologie en excluant l’immobilier, conclut Bojana Visic. Des compromis doivent être trouvés”.