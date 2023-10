Le premier Village du Bien-être Animal débarque à Ans ce week-end

Durant toute la journée, diverses associations qui ont à cœur le bien-être des animaux domestiques ou sauvages seront représentées. Par ailleurs, des récoltes de dons et de nourriture pour animaux auront lieu, tout comme des activités de bricolage ou encore la découverte de producteurs locaux et d’une application pour retrouver les animaux perdus. La brigade canine de la Police de Liège et section Bien-être animal de la Police d’Ans-Saint Nicolas seront aussi sur place. Enfin, vous pourrez découvrir tous les bienfaits des contacts avec nos chers poilus. L’entrée sera totalement gratuite.

L'événement devrait prendre fin à 17 heures.