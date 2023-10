Le tunnel de Cointe fermé durant 5 nuits en octobre

La fermeture totale à la circulation sera également l’occasion de préparer les travaux de modernisation qui auront lieu l’été prochain dans le sens inverse et de poursuivre en rive droite certaines interventions en lien avec la réhabilitation pérenne, suite aux inondations de 2021. C’est ce qu’annonce la Sofico, maître d’ouvrage de ces travaux, qu’elle finance.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20, alors que la signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties Embourg et Chênée ainsi qu’entre l’échangeur de Loncin et Avroy/Laveu dans les deux sens de circulation) pour effectuer d’autres travaux d’entretien et ce, dans une optique d’optimalisation des chantiers. “Ce regroupement de chantiers d’entretien permet de réaliser des économies en effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d’assurer une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe”, déclare la Sofico.