Liège va moderniser 3 800 luminaires en 2024

Pour rappel, depuis 2021, la Ville de Liège et RESA, dans le cadre d’un vaste plan quinquennal de renouvellement de l’éclairage public, travaillent main dans la main à la modernisation du réseau liégeois. “Il s’agit d’un plan de remplacement de l’éclairage public énergivore de près de 15 000 luminaires par la technologie LED, économiquement avantageuse et écologiquement respectueuse”, explique Roland Léonard. Les travaux ont débuté en 2021 avec les quartiers d’Outremeuse, de Bressoux, de Chênée, d’Angleur, du Sart-Tilman, de Rocourt, de Naimette/Xhovémont, de Saint-Léonard et du Thier-à-Liège. Cela représente près de 7100 luminaires déjà remplacés ou en cours de remplacement.

Lundi donc, Roland Léonard, présentera le volet 2024 de ce plan pluriannuel. Il sera constitué par le remplacement de près de 3800 luminaires dans les quartiers de Sclessin, de Grivegnée, de Burenville, de Glain, du Laveu, de Cointe, des Vennes et du Longdoz. “Le budget de cette phase représente 1 268 000 € dont près de 80 % à charge de la Ville, soit un peu plus d’1 million. La consommation annuelle de ces 3 800 luminaires passera de 1 662 MWh à 422 MWh, soit une économie annuelle de 75 %”.

L’investissement global de ce plan quinquennal de renouvellement de l’éclairage public représente un montant total de 5,7 millions dont 4,8 millions d’euros à charge de la Ville. Ainsi, au terme de cette phase 2024, près de 75 % des 20 000 luminaires liégeois seront déjà renouvelés, tenant compte également des luminaires renouvelés avant ce plan quinquennal et de ceux qui le sont dans le cadre du chantier du tram.

D’une façon générale, notons que la consommation d’un luminaire LED est 3/4 inférieure à celle d’un luminaire classique. “Nous pouvons d’ores et déjà estimer une diminution de 45 % de notre consommation globale au terme de ce nouveau volet du plan 2020/2025”, continue Roland Léonard. “À l’issue du plan, on évalue que l’économie annuelle en consommation sera d’approximativement 1 000 MWh, ce qui équivaut à la non-émission de plus de 300 tonnes de CO2.”

L’orientation de la luminosité et le format des supports profitent également tant à la faune qu’à la flore. En effet, leurs cycles et leur croissance sont négativement impactés par l’éclairage traditionnel et la dispersion lumineuse qu’il occasionne. Le faisceau de lumière offert par le LED et son support spécifique offre un rayonnement ciblé sur l’espace public qui le nécessite. Il s’agit des voiries, des trottoirs et cheminements divers.

À terme, les dispositifs pourront de surcroît accueillir la technologie du diming qui permet de réguler la luminosité en fonction de moments stratégiques sans en altérer l’efficience, notamment au cœur de la nuit. “En outre, la pérennité du système LED. En effet, du fait de leur longévité, les sources lumineuses ne nécessitent plus de remplacement régulier. Par ailleurs, on citera aussi l’obtention par RESA, auprès de ses fournisseurs, d’une garantie de 15 ans sur les nouvelles armatures LED.”