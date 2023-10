Un deal à 1,7 milliard d'euros entre l'État et la FN Herstal

Le partenariat prévoit le maintien et la gestion du stock d'armement existant ainsi que sa maintenance, l'ingénierie, la recherche et développement, la location d'armes ou de système d'arme et la fourniture de munitions.

La Défense y participerait à hauteur de 1,333 milliard d'euros, la police pour 384 millions d'euros. La fourniture de munitions pèserait pour quelque 900 millions d'euros au niveau de la Défense et 310 millions d'euros au niveau de la police, selon la synthèse du projet issue du rapport de l'Inspection des Finances qu'a pu consulter L'Echo.

De quoi multiplier à long terme les activités de l'usine de munitions de la FN Herstal située à Zutendaal (Limbourg), la conjonction des intérêts wallons et flamands plaidant en faveur du dossier.

"Ce vaste projet contribuera à renforcer notre autonomie stratégique nationale, mais aussi à sécuriser nos lignes d'approvisionnement", confirme Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, vantant la dimension multinationale du partenariat.

La FN Herstal et le gouvernement comptent tirer profit d'une exemption aux règles européennes en matière de marchés publics pour éviter une mise en concurrence avec d'autres entreprises. Ce qui, selon L'Echo, n'est pas sans susciter un grand scepticisme à l'Inspection des Finances pour qui "il n'y a pas de base légale permettant de justifier la passation du présent marché public, d'une durée très longue et dont l'incidence budgétaire est très importante, directement auprès de la FN Herstal".