Amay : "J’ai pris une vie, je voudrais bien en sauver au moins une", dit celle qui a tué son père en 2011

Une enfance de violences

Ce drame que Nadège Laitem évoque dans son témoignage publié aux Éditions Vérone, il remonte au 7 août 2011. À 23 ans, la jeune femme tue son père de quatre coups de couteau, dans leur maison de la rue Entre Deux Saisons. Une banale dispute qui a dégénéré, mais qui était nourrie depuis son enfance "par l’alcoolisme de mes deux parents, leurs violences physiques et psychologiques, le fait que j’ai toujours beaucoup été seule, livrée à moi-même, et les disputes nombreuses à la maison, entre eux ou avec moi. Même si je m’en veux toujours énormément, je sais aussi que, ce soir-là, c’était lui ou moi."

Arrêtée, l’Ampsinoise fera 6 mois de détention préventive. Une période pendant laquelle elle est forcément privée de son fils aîné de 5 ans, né d’une précédente union, et où elle apprend qu’elle est enceinte d’une petite fille de son second compagnon. Alors, pour traverser ces journées qui se ressemblent toutes et passent si doucement, Nadège écrit. "C’était au départ pour me décharger, comme je ne parlais à personne. Dès que je suis sortie et que j’ai découvert les articles d’une certaine presse, où on m’inventait une vie et des enfants, où on prétendait des choses fausses sur moi et sur la dispute avec mon père, j’ai voulu donner ma propre version."

En 2018, c’est le procès de Nadège Laitem devant la chambre criminelle de Huy. Mais aussi celui de sa maman, également poursuivie pour le meurtre de son mari. Le parquet souligne alors que la mère a eu "un rôle actif en envoyant des SMS à sa fille pour la faire venir. Il y avait également ce couteau présent sans raison sur la table de la cuisine. Elle a également eu un rôle passif en n’agissant pas: elle aurait pu intervenir pour arrêter sa fille, mais ne l’a pas fait. Elle n’a pas non plus appelé les secours alors que son mari lui demandait."

La mère se défend et Nadège conscientise qu’elles ont deux versions différentes des faits, que sa maman fera cavalier seul. "Quand elle a parlé, je me suis vraiment rendu compte que c’était chacune pour soi. C’est là que je me suis dit que je me servirais un jour de mes notes pour écrire un livre." Toujours dans le but de raconter sa vérité.

Finalement condamnée à 5 ans de prison avec sursis probatoire (sa maman a écopé de 6 mois avec sursis), Nadège Laitem ne s’est plus fait connaître de la justice pendant ce laps de temps. En juin dernier, elle a donc pu fêter la fin de ce parcours. Et le point final, aussi, de son livre, peaufiné dans les mois précédents, entre autres après être allée relire son dossier aux archives du tribunal. "J’ai encore découvert des choses à ce moment-là. Mais ça m’a permis de remettre les pièces du puzzle dans l’ordre."

Dans des classes et des associations ?

Aujourd’hui, Nadège Laitem va bien. Elle va bientôt commencer un nouveau boulot et attend de pouvoir s’appeler officiellement Alice Capellen, comme sa grand-mère maternelle qui l’a toujours soutenue. En couple, elle est maman de 5 enfants, de 17 ans à 17 mois. Des enfants auxquels elle a décidé qu’elle ne cacherait rien. Son aîné est en train de lire son livre, ils en parlent au fur et à mesure. "C’est difficile pour lui, mais je pense que ça va l’aider. Il a été fort perturbé par tout ça, il m’en a beaucoup voulu et me l’a fait payer. C’est seulement maintenant qu’on retrouve une chouette relation. Ma plus grande fille, à qui j’ai expliqué ma vie, m’a dit qu’elle était triste de savoir que j’étais malheureuse à son âge…"

Écrire ce livre, pour l’Ampsinoise, était une nécessité. Le diffuser l’est devenu au fil du temps. À la fin de son livre, l’Ampsinoise a d’ailleurs glissé un tas de coordonnées de services ou d’associations auprès desquels les victimes de violences intrafamiliales peuvent aller chercher conseils et soutien. Elle compte aussi, dans les prochains mois, contacter des écoles secondaires de la région et des associations, pour partager son histoire et qu’elle serve à d’autres. "Ça a été un soulagement de finir ce livre, une page qui se tourne. Peu importe s’il se vend, je ne l’ai pas écrit pour être riche, mais s’il peut aider ne fût-ce qu’une seule personne, ce sera gagné. J’ai pris une vie, je voudrais bien en sauver au moins une."

"Rue Entre Deux Saisons" peut être commandé sur la page Facebook du même nom, sur le site www.decitre.fr et dans quelques jours aussi via Cultura, la FNAC et Amazon. On devrait également bientôt le trouver dans des librairies de la région.