Une Belge a remporté le prestigieux prix du National Geographic grâce à une photo de l’abbé Michel Minon durant les inondations à Liège de l’été 2021

”Un moment photographique fort. Une image qui raconte une histoire. Une forte composition.” C’est en ces termes que le jury du concours a décrit la photo de l’artiste. Et c’est vrai que la photo est particulièrement réussie, quand on se souvient des conditions catastrophiques suite aux violentes inondations meurtrières qui se déroulaient dans la Wallonie, et principalement en province de Liège. C’est d’ailleurs là qu’a lieu l’histoire de la photo. Et plus précisément à Chaudfontaine-Trooz. Le cliché, en noir et blanc, montre l’abbé Michel Minon, prêtre auxiliaire de l’UP Notre Dame des Sources, assis sur une chaise, au milieu d’une pièce dont les murs témoignent de la gravité de la catastrophe.

Grâce à ce qui consiste sans doute au plus beau cliché de la jeune carrière de Wendy Leyten, elle recevra le prix du National Geographic.