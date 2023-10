Ambiance de feu pour Matt Pokora, Mlle  Luna et Daddy K au Marché couvert de Hannut: 2 000 fans présents (photos)

Une arrivée attendue, avec un horaire mystère (le temps de revenir de la capitale, donc). Ce qui n’a pas effrayé les fans le moins du monde puisque certains étaient présents devant la salle à… 16h !

C’est donc campé devant la scène que les plus grands fans de l’artiste ont passé la soirée, voyant défiler devant eux des DJ bien assis sur la scène actuelle mais aussi des jeunes crus locaux tels que le Hannutois Jelly Bean, aux platines depuis presque 10 ans désormais. "C’était une grande opportunité pour moi, affirme-t-il. Ce n’est pas tous les jours qu’on a cette chance d’être aligné sur une telle affiche !"

Pas loin de 2000 spectateurs

Le jeune homme semble donc ravi, tout autant que le public en face de lui. "C’était un public très familial. Il a fallu que je joue très commercial évidemment, mais tout le monde était très réceptif, tout s’est super-bien déroulé pour moi." Une occasion en or, donc, rendue possible par les organisateurs. "Je tiens vraiment à les remercier de m’avoir offert cette chance."

Pour lui comme pour les autres, le public a répondu présent. Arrivé au compte-gouttes, il a envahi la salle du Marché couvert pour la remplir presque à ras bord. Pas loin de 2000 personnes ont donc d’abord dansé sur les grands hits électroniques actuels avant de s’égosiller, peu après minuit, sur les tubes de la star de la soirée tels que Juste une photo de toi ou encore E lle me contrôle, le tout accompagné de ses danseuses. L’artiste n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir un after show digne de ce nom aux spectateurs qui auraient manqué son double concert à Bruxelles ce week-end. Succès validé pour la première édition de cet "After show" concocté par trois indépendants hesbignons: Kevin Delathuy, Nicolas Corthouts et Yannick Peigneur.