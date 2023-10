La Commune de Wanze va acheter des batardeaux pour lutter contre l’eau

Lors des inondations de l’été 2021, Wanze n’a pas été épargné. Les maisons de ses habitants mais aussi des bâtiments communaux ont été touchés. Depuis, la Commune prend des mesures afin de parer les dégâts que pourraient causer de nouvelles inondations. Et parmi elles, l’installation de bartardeaux. Ce sont des barrières anti-crue qui se fixent au montant des portes, qui sont plus étanches que des sacs de sable et qui permettent, aussi, d’éviter le travail de manutention qui accompagne l’installation de sacs de sables. Wanze a décidé d’en acheter (le marché est estimé à 86 145,79 € TVA comprise) afin de protéger un maximum les bâtiments communaux et, dans ce cas, le service des travaux et le hall des sports qui avait été fortement impacté il y a maintenant plus de deux ans. Les batardeaux servent à retenir un flux direct mais sait-on comment l’eau est entrée dans les bâtiments ? N’était-ce pas par infiltration ? "Au hall des sports, l’eau est entrée via le volet extérieur et la double porte, explique le bourgmestre f.f. Bernard Lhonnay. L’eau est allée sur la chaufferie et les câbles électriques. Ça va ralentir, ça ne protégera peut-être pas totalement. Les batardeaux ne seront peut-être pas la solution idéale partout." Mais ils feront leur travail…