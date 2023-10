Plus de 400 lettres contre le projet éolien d’Elicio à Hamoir et Ferrières

L’association "Respectez nos lieux de vie" a clairement choisi de soutenir les opposants au projet. Et ce vendredi, elle est venue déposer plus de 400 lettres d’opposition à l’administration communale.

"Notre association a été créée il y a deux ans et demi, explique Joël Mathys, un de ses membres. Pour lutter contre différents projets. À l’époque, c’était contre le projet de Luminus, à Filot." Au début, ses membres étaient quelques-uns. Ils sont aujourd’hui quasi 200 ; une vingtaine d’entre eux sont actifs.

"Aujourd’hui, on a ce deuxième projet qui impacte surtout Xhignesse, Xhoris, Chirmont, Comblain-Fairon, Filot, Ville. Et il y a une réaction des habitants, surtout du côté de Chirmont qui est un lieu résidentiel."

L’association l’affirme: les habitants ont un sentiment d’impuissance, "ils ne sont pas entendus, ils sont démotivés, ils sont résignés".

"Des monstres en pleine nature"

Les membres de l’association qui défend les riverains ne sont pas opposés à l’éolien mais pas n’importe où. "Dans des sites à caractère industriel ou encore le long des autoroutes, oui. Mais ici, c’est en pleine nature. Les gens s’installent dans cette zone environnementale paisible, de qualité. C’est l’atout principal de la région et on veut nous mettre plusieurs sites éoliens." Et d’épingler aussi l’Ourthe proche, le passage migratoire d’oiseaux alors que les éoliennes feront 200 mètres de haut. "Le photovoltaïque est moins agressif pour nos lieux de vie, poursuit Joël Mathys. Mais nous mettre des monstres ainsi… Nos maisons seront dévaluées, notre qualité de vie aussi."

Ferrières est concernée par un troisième projet éolien car "il y en a aussi un au-dessus de Werbomont. Le dossier de demande de permis d’urbanisme va être consultable entre fin octobre et fin novembre."

Tiens, et le premier projet, celui de Luminus ? "On attend le dépôt de la demande de permis d’urbanisme pour les prochains mois."