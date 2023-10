Situé au 197 de la rue Ferrer à Seraing, il s’agit d’un bâtiment 100 % moderne qui a pour but d’apporter tout le confort et les services nécessaires à ses bénéficiaires. Une inauguration qui s’inscrit quelques jours à peine après celle du médibus, un véhicule spécial qui a pour objectif d’aller à la rencontre de personnes précarisées et en rupture de soins de santé.

Près d’un million

Près d’un an après le lancement des travaux, le bâtiment est donc prêt à accueillir éducateurs et pensionnaires. Pour rappel, ce projet s’inscrit dans celui de UIA “A place to Be-Come” qui a pour but de favoriser l’inclusion sociale. Ce dernier vise notamment des investissements dans de nouvelles infrastructures dans le quartier de Seraing-centre (plus particulièrement sur un périmètre de 800 mètres autour de la gare).

L'abri de jour de Seraing a été iauguré ce lundi. ©VdS

Ce projet a permis de co-financer le développement et la mise en place du nouvel Abri de Jour dont le budget total s’élève à 948 000 € dont 758 400 € ont été financés par les Fonds Feder via UIA. Le montant restant a lui été financé par la Ville de Seraing, elle-même.

Salle d’accueil pour 50 personnes

Le nouvel Abri de Jour permet aux personnes les plus démunies de profiter enfin d’un espace moderne, adapté pour toutes et tous, et surtout réfléchi pour répondre à leurs besoins.

Le bâtiment de 400 mètres carrés dispose d’une salle d’accueil de 50 personnes, de douches pour les hommes, les femmes ainsi que les personnes à mobilité réduite, trois bureaux, une infirmerie, une cuisine ainsi qu’une arrière-cuisine, des espaces extérieurs et un garage pour accueillir le médibus !

Le lieu d’accueil se veut donc plus adapté aux besoins de ses bénéficiaires mais qui a également pour objectif de les aider à se réinsérer socialement (recherche d’emploi, mise à niveau d’administration).

Des activités de soutien ou encore des réunions seront organisées régulièrement par les éducateurs afin de tisser des liens sociaux ou de simplement leur offrir une oreille attentive.

L’Abri de Jour sera officiellement opérationnel à partir de ce 24 octobre.