Le service roulage de la zone de police Fagnes (cinq policiers) a procédé à des contrôles alcool et drogue ce samedi 25 septembre en soirée à Theux et Jalhay.Sur les 22 permis, 6 permis ont été retenus pour une durée de 3 heures; 14 permis retenus pour une durée de 6 heures; et 2 permis ont été retirés immédiatement pour une durée de 15 jours. Un conducteur, en état d’ivresse, avait un taux d'alcool de 0.78 Mg L. air expiré. Il était également positif au test drogue.