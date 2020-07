Mobilité Plus de 150 projets du plan Infrastructures 2020-2026 concernent la province de Liège.

Le ministre wallon Philippe Henry, en charge de la Mobilité et des Infrastructures en Région wallonne l’a annoncé voici quelques jours : ce ne sont pas moins de 2 milliards d’euros qui doivent être investis ces prochaines années sur nos routes (communales et régionales) mais aussi sur les voies navigables de la Région wallonne… c’est du moins le montant inscrit dans l’ambitieux plan Infrastructures 2020-2026. Un plan aussi qualifié de "pour tous"… car la mobilité douce n’a pas été oubliée par le ministre Ecolo. Au total en effet, 250 millions d’euros sont prévus pour le deux-roues et 150 millions pour les transports en commun.

Même si certains projets sont "gourmands" en matière de budget, aucune région n’a été oubliée et, en province de Liège, le décompte porte à 150 le nombre de projets qui intègrent ce plan 2020-2026. Au total, le budget "liégeois" s’élève quant à lui à 238,723 millions d’euros !

Impossible de détailler ici l’ensemble des chantiers annoncés bien sûr, mais parmi les plus conséquents d’un point de vue financier, on retiendra la mise à 4 voies de la section Alleur-Loncin, dans les deux sens, qui est estimée à 16,925 millions d’euros, le réaménagement complet à Liège du quai des Ardennes (depuis le pont de Fétinne) et du boulevard de l’Ourthe en tenant compte des bus, estimé à 10 millions d’euros (partie de la Nationale 30) ou encore l’aménagement pour les bus de Fontainebleau au pont des Arches, à Liège toujours. Citons également la réhabilitation de l’A601 à gabarit allégé, soit à une bande par sens, pour un montant de 6 millions d’euros.

Verviers, Theux, Spa...

Parmi les grands chantiers régionaux, on retiendra également ces réhabilitations de revêtements sur l’E25 à Sprimont et à Visé, toutes deux estimées à 3,5 millions. En région verviétoise : la réhabilitation des tronçons Laboru-Polleur, Laboru-Ensival et Polleur- Laboru pour respectivement 5,5, 2 et 6,6 millions, l’aménagement de la traversée de Spa depuis le pont du chemin de fer ainsi que l’aménagement d’un itinéraire cyclo-piéton pour 2,8 millions d’euros. Ici, une liaison avec la Vesdrienne et le Ravel L 44 est prévue (lire ci-contre).

On retiendra du côté de Huy le réaménagement de l’échangeur de Tinlot dans le cadre de la liaison Tihange-Strée-Tinlot pour 6 millions et la réhabilitation du revêtement de la N644 à Hermalle-sous-Huy avec aménagements cyclo-piétons (2,9 millions).

En région liégeoise toujours, on retiendra également la mise à double sens à Herstal de la section située derrière Intradel pour 6,7 millions d’euros, le réaménagement complet du quai des Ardennes (depuis le pont de Fétinne) et du boulevard de l’Ourthe en tenant compte des bus (partie N633), pour 2,4 millions et ces aménagements pour les bus, la création d’une piste cyclable protégée et la sécurisation des carrefours sur le site du Sart-Tilman (2,2 millions) ; sans oublier un montant de 4 millions d’euros pour le Plan cyclo de Liège. Entre autres joyeusetés…