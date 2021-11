Liège C’est l’objectif du Plan Canopée de la Ville de Liège, officiellement lancé cette semaine.

Doit-on encore le rappeler… le réchauffement climatique est à nos portes et, dès aujourd’hui, ses conséquences se font sentir, partout dans le monde. Et notamment, sous nos latitudes… dans nos villes.

Ce mercredi 17 novembre 2021, l’échevin de la Transition écologique de Liège, Gilles Foret et l’échevin des Travaux Roland Léonard, lançaient officiellement l’ambitieux Plan Canopée de Liège, présenté comme une arme "naturelle" efficace contre le réchauffement climatique en ville. Végétaliser la ville pour réduire son empreinte… L’objectif est clair : planter 24 000 arbres supplémentaires à Liège (qui compte aujourd’hui 22 000 arbres publics et 200 hectares de bois) à l’horizon 2030. Une mesure qui s’ajoute à celle d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050…

24 000… c’est beaucoup. Trop ? En aucun cas doit-on comprendre, surtout au regard des constats récemment dressés par le Giec. Selon les dernières études en effet, le climat de Liège serait identique, en 2100, à celui qu’on trouve aujourd’hui à… Porto. "Et en ville, les conséquences y seront plus importantes vu la création des îlots de chaleur", expliquait l’échevin liégeois Gilles Foret, "causés notamment par l’aspect minéral trop important". La différence de température entre une zone verte (bois du Sart-Tilman) et le centre ville peut être de 5 °…“Et là où aujourd’hui on dénombre 5 à 6 jours de vague de chaleur sur une année, on pourrait atteindre 27 jours en 2100 selon les prévisions”, indiquaient Thomas Halford et Mélanie Haid, ingénieur forestier et bio ingénieur à la Ville de Liège.

Climatiseur naturel

Planter un arbre pour réduire la température… l’idée pourrait sembler saugrenue mais elle est pourtant très efficace, comme le rappelaient ce mercredi soir les experts.

"En effet, l’arbre est réellement un climatiseur naturel car il pompe la chaleur et dès lors refroidit l’air. Il capte également le CO 2, il filtre l’air, capte l’excès d’eau… et contribue au bien-être". Non sans être "un réel support de la biodiversité".