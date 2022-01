La semaine passée, le service Inspections de la SRPA (Société Royale Protectrice des Animaux) de Liège s’est rendu à Waremme pour des cobayes signalés en danger dans un ancien commerce.

“La situation sur place était effectivement très alarmante”, explique Fabrice renard, inspecteur principal à la SRPA. “Certains animaux étaient détenus dans des cages remplies d’excréments. Le nombre de cobayes par cage rendait la cohabitation très difficile. Beaucoup avaient des traces de morsure, de plaies infectées et des ongles trop longs sur lesquels les excréments se collaient”. © srpa © srpa

La plupart des cobayes vivaient en totale liberté dans les locaux. Cette partie de l’immeuble était remplie d’excréments, de déchets, de paille et foin, de restes d’aliment et de vieux articles du magasin.

Plus de 250 cobayes ont été récupérés, tous dans un état d’entretien déplorable. “Ils ont des parasites et de gros soucis de peau. Les femelles sont très probablement pleines car elles n’étaient pas séparées des mâles”

Selon la SRPA, la propriétaire s’est justifiée en expliquant que les animaux appartenaient à son défunt mari et qu’elle leur donnait à manger sans se rendre compte du nombre d’individus qui vivaient sur place.

Tous les cobayes ont transité par le refuge Animal Sans Toi….t. avant d’être, pour la plupart, dispatchés dans plusieurs refuges et associations.

© srpa

La SRPA a pris en charge 47 cochons d’Inde. Grâce à la cession volontaire signée par la propriétaire, les animaux ne sont pas bloqués par la justice et pourront être proposés à l’adoption dès qu’ils seront rétablis. Un procès-verbal a été rédigé et fera l’objet d’un suivi judiciaire ou de sanctions administratives.

“Ce n’est hélas pas la première intervention à cet endroit”, poursuit Fabrice renard. “En 2018 nous avions déjà repris 55 cobayes"

Et l'inspecteur de poursuivre : "Vous, citoyens, jouez un rôle déterminant dans la lutte contre la maltraitance. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Si une situation vous paraît anormale, signalez-la ! Notre service Inspections gère plus de 1 200 signalements par an, nous ne pouvons dons pas surveiller de près tous les dossiers. S’il vous est déjà arrivé de déposer plainte à la SRPA, restez attentif et surveillez que la situation ne dégénère pas à nouveau”.