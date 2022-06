Comme nous l'annoncions début mai, les trottinettes arrivent à Herstal. La société Dott va déployer une flotte de 250 trottinettes électriques entre le 15 et le 19 juin. Après le vote de la charte relative au cyclo-partage lors du conseil communal d’avril, Dott est le premier opérateur à s’être manifesté auprès de la Ville de Herstal. L’offre de micro-mobilité était fort attendue sur le territoire herstalien, d’autant plus que différents chantiers compliquent la circulation entre Liège et la Cité des armuriers.

« Nous sommes heureux d’accueillir ce premier opérateur sur Herstal. Avec la flambée des prix des carburants et les différents chantiers en cours, il faut pouvoir proposer des alternatives abordables aux citoyens. De plus, il s’agit d’un moyen de transport complémentaire au bus et au train qui relie déjà Liège et Herstal en 4 minutes. Notre volonté est de continuer à développer la multimodalité pour opérer notre ‘grand bond’ vers la mobilité douce, surtout avec l’arrivée du tram », explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

« Nous avons beaucoup d’utilisateurs entre Liège et Herstal qui sont demandeurs. Ceux-ci sont en effet obligés pour l’heure de laisser les trottinettes à la frontière liégeoise et de continuer à pied, ou d’utiliser un autre mode de transport, s’ils veulent continuer vers Herstal. Par ailleurs, nous venons de déposer nos fiches projets FEDER et les aménagements prévus par le PIWACY se poursuivent sur notre territoire », précise Isabelle Thomsin, échevine en charge de la mobilité.

30 arrêts pour trottinettes



Les 250 trottinettes déployées pourront être utilisées dans un large périmètre allant de Coronmeuse à Basse-Campagne et en passant par une partie du quartier de la Préalle. En tout, 30 arrêts sont prévus pour déposer ou collecter une trottinette. Un plan détaillé est disponible en ligne via ce lien : Herstal - Arrêt véhicules cyclo-partage – Google My Maps. Le périmètre pourra être étendu après l’analyse des besoins et des retours des usagers.

Les autorités insistent aussi sur un point important : l’interdiction du free floating. En d’autres mots, il est interdit de laisser sa trottinette n’importe où, notamment, pour ne pas créer de danger pour les piétons sur les trottoirs. Des zones bien délimitées sont prévues à cet effet. L’ensemble des règles régissant le déploiement et l’usage des véhicules de cyclo-partage est régie par une charte qui a été votée à l’unanimité au conseil communal d’avril dernier.