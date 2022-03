En effet, vers 7 h 15, les pompiers de Liège ont été avertis qu'un incendie venait de se déclarer dans un bâtiment de la rue de Velroux, à Bierset, sur la commune de Grâce-Hollogne.

Rapidement sur place, les Soldats du feu ont mis plusieurs lances en batterie et ont d'ailleurs mis plusieurs heures pour venir à bout du sinistre.

Pendant cette opération; ils se sont rendu compte que le bâtiment en question, un ancien restaurant abritait une importante plantation de cannabis. En effet, 5 pièces abritaient plusieurs centaines de plants, deux sont parties en fumée.

La police de Grâce-Hollogne/Awans a évidemment été prévenue. Il s'est alors avéré que l'ancien restaurant appartenait à un couple, habitant juste à côté des lieux. Interrogés, ces derniers ont expliqué ne rien savoir de ce qui se passait à l'intérieur des bâtiment et ce, malgré l'odeur qui régnait près de chez eux et les innombrables allées et venues. Les propriétaires ont alors fourni un bail comportant, bien entendu, une identité pour le locataire qui n'a pas encore été formellement identifié et encore moins interpellé.

Les deux propriétaires ont été privés de liberté.

Selon les premiers éléments, le feu serait dû à un court-circuit électrique dans l'impressionnant système mis en place pour favoriser la culture de ces innombrables plants.