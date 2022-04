Après 2 ans d’absence la bourse aux plantes et aux graines est de retour à Liège !

Vous êtes un particulier ou une association et vous souhaitez vous inscrire pour vendre ou échanger vos fleurs, vos plantes ou vos graines ?

Rien de plus simple : pour l'occasion, les Serres, le Péristyle et la librairie seront ouverts.

Des échoppes, des glaces, des bières spéciales et des petites restaurations seront présentes sur le site.

Rendez-vous dans le parc du Jardin Botanique le 1er mai (3 Rue Fusch, 4000 Liège)

Ouverture au public de 10h à 18h.

Entrée gratuite.